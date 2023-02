La Regione studia il fotovoltaico galleggiante

Nella ricerca di fonti sostenibili d'energia, la Regione è interessata al fotovoltaico galleggiante. L'ha detto l'assessore

agli Enti locali, Aldo Salaris, stamane a Thiesi, in occasione del seminario 'Le comunita' energetiche rinnovabili: il ruolo degli Enti locali', organizzato dall'assessorato regionale all'Industria con Anci Sardegna.

"Stiamo studiando, assieme all'assessorato all'Industria, nell'ambito del sistema idrico multisettoriale, l'utilizzo degli specchi acquei per il fotovoltaico galleggiante", ha detto Salaris. "Questo consentirà di creare comunità energetiche che interessano i comuni rivieraschi, ai quali potrà essere fornita energia per gli uffici pubblici, per la pubblica illuminazione (con la previsione dell'accumulo di energia) e, in prospettiva, anche alle utenze private che partecipano alla comunità energetica. Fissati questi

obiettivi, provvederemo, nel rispetto della normativa vigente, a predisporre una delibera di Giunta".

Per sostenere gli enti locali alle prese col caro energia, la Regione ha stanziato 37 milioni di euro."Nelle prossime settimane", ha annunciato l'assessora all'Industria Anita Pili, "verra' ufficializzato l'elenco dei comuni beneficiari delle risorse per lo

studio di fattibilità e la progettazione delle Comunita' energetiche. Ulteriori fondi sono previsti nella finanziaria regionale per i comuni al di sopra dei cinquemila abitanti, sinora esclusi dagli strumenti di finanziamento. Il percorso proseguirà anche attraverso il coinvolgimento delle scuole".