La Serie C riparte da Gianfranco Zola

Gianfranco Zola è stato eletto nuovo vicepresidente della Lega Pro, pronto a occuparsi di strategie per valorizzare i giovani calciatori. Riparte da questa novità importante anche per il calcio sardo il campionato di Serie C: Magic Box affiancherà il nuovo numero uno di Lega, il giornalista Matteo Marani, smettendo definitivamente gli abiti di allenatore e commentatore sportivo per indossare quelli di dirigente.

“La Serie C è il campionato da cui sono partito”, ha detto Zola riferendosi agli splendidi anni con la maglia della Torres, “per questo voglio essere un esempio per tutti”.

La Torres non scenderà in campo questo fine settimana: le deboli scosse di terremoto registrate a Siena hanno convinto le due società a rinviare la partita dell’Artemio Franchi, che è stata rinviata a mercoledì 15 alle 19:30.

Questo pomeriggio alle 17:30 il pubblico del Nespoli proverà a spingere l’Olbia verso la seconda vittoria consecutiva. Contro la Virtus Entella Occhiuzzi vuole una squadra con il coltello tra i denti, ora che l’obiettivo salvezza sembra sempre più alla portata dei bianchi. Il nuovo arrivato Daniele Dessena, reduce da una prima parte di stagione da rincalzo proprio nelle file dei liguri, potrebbe esordire dal primo minuto a centrocampo. In attacco Alessandro Corti è pronto alla staffetta con Nicola Nanni.