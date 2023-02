La tartaruga Carletto recuperata all'Asinara

Recuperata a bordo, è stata trasferita nel centro dove il veterinario ha eseguito tutte le indagini clinico diagnostiche necessarie. Ribattezzata col nome di Carletto, presenta un buono stato di salute e sarà tenuta sotto osservazione per un breve periodo prima di essere liberata. È invece ancora in cura un altro esemplare di tartaruga in via di guarigione, che si prevede di rilasciare nella prossima primavera munita di Gps, per studiarne gli spostamenti.