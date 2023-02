La Torres pareggia in casa, l'Olbia vince in trasferta

Dopo la sconfitta fuori casa con la Vis Pesaro nello scontro diretto salvezza, la Torres affronta la Lucchese al Vanni Sanna. Nel primo tempo la squadra di Sottili costruisce qualche buona trama ma la sfida non decolla. Pochi spunti anche da parte dei toscani. Succede tutto nella ripresa. Padroni di casa propositivi con diverse azioni. Sono però gli ospiti a sbloccare il risultato sfruttando un errore in marcatura della difesa: al 63esimo, Panìco trova spazio e mette la palla alle spalle del portiere Salvato. Sassaresi più volte vicini al pareggio che arriva grazie a un calcio di rigore: su tiro di Saporiti, Merletti, già ammonito, tocca con la mano. Doppio giallo ed espulsione, dagli 11 metri Scappini non sbaglia. Il match scivola via senza sussulti fino al triplice fischio. 26 punti e 13esima posizione in classifica per i rossoblù. Al 18esimo posto si attesta l'Olbia che sul campo del Fiorenzuola conquista un successo importante in chiave salvezza, disputa una buona gara sul piano offensivo trovando un'avversaria in realtà non troppo temibile che rimedia così la settima batosta nelle ultime 8 partite. Il gol della vittoria è propiziato da un fallo di mano. L'arbitro indica il dischetto e Daniele Ragatzu trasforma. Gli emiliani reagiscono ma i galluresi amministrano. Tre punti d'oro per i bianchi di mister Occhiuzzi