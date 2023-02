L'allegria e i colori de Is Carristasa a Bari Sardo

L’apertura ufficiale della festa è fissata per sabato 18 febbraio con la prima giornata. Is Feralis del 1973 alle h 15,00 daranno il via alle sfilate. Con la partenza da Via Cagliari percorreranno il corso per arrivare fino a Via Vittorio Emanuele. Il lungo corteo sarà composto dai carri di Tertenia, Jerzu, Cardedu, Arzana, Tortolì che faranno omaggio al paese con la loro fantasia trasformata in costumi colorati.

Il concorso del carro più bello darà una seconda chance ai concorrenti nella seconda giornata quella del 21 febbraio che nel giorno di Martedì Grasso diventerà l’occasione di un’altra sfilata, il centro di Bari Sardo sarà percorso da un’altra prospettiva. Per seguire il corteo a passo di danza e portarsi a casa una fotografia a ricordo del Carnevale 2023 la partenza è fissata per le h 15.00 da Corso Vittorio Emanuele, il serpentone dei carri si snoderà per il corso e arriverà fino in Via Cagliari.

Il Carnevale di Bari Sardo l’11 marzo finirà in bellezza e si sposterà per il gran finale nel Palazzetto dello Sport. Una grande festa pensata per rianimare il paese e per la consegna dei primi premi ai carri vincitori. Sarà l’ultimo giorno in maschera del 2023, i carristi cominceranno a festeggiare alle h 23.00 e tutti gli ospiti saranno allietati dalla musica per vivere ancora l’esperienza di Carnevale unica e indimenticabile.