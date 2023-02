Le mani del colosso del lusso sui due hotel più prestigiosi della Sardinia Resorts

Lo sbarco del colosso del lusso Luis Vuitton Moet Henessy in Costa Smeralda passa per i due hotel più prestigiosi della pattuglia della Sardegna resorts: Il Romazzino e il Pitrizza. L'affidamento in gestione a due catene prestigiose della Maison Arnault , prevede un restyling dei due alberghi e lo sbarco di nuovi operatori nel campo della ristorazione di alto livello. Cambiano anche i nomi: Belmond e Cheval Blanc saranno associati a quelli originari ispirati alle spiagge su cui affacciano le strutture.