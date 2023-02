Legambiente e comune di Portoscuso guidano la protesta contro la nave gassificatrice

Continua la battaglia del Comune di Portoscuso e delle associazioni ambientaliste contro il progetto della Snam della nave gassificatrice che dovrà essere ospitata nella banchina est di Portovesme. Stamani è stata promossa una nuova iniziativa con la partecipazione del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani schierato con le popolazioni locali che si oppongono alla super metaniera.

Il progetto prevede l'attracco in banchina di una FSRU (Floating Storage and Regasification Units), la Golar Artic, già acquistata dalla Snam, con una capacità adeguata a servire il segmento industriale e termoelettrico del sud Sardegna. Le FSRU stoccano il gas naturale liquefatto fornito dalle navi cisterna e lo rigassificano per immetterlo sulla rete della terraferma.

Nell'incontro di oggi viene ribadita la contrarietà alla politica energetica fondata sui tutti i combustibili fossili e per la Sardegna anche al progetto Galsi tornato d'attualità dopo la visita in Algeria di Giorgia Meloni e dell'amministratore delegato dell'Eni Claudio De Scalzi.