Legambiente, in Sardegna linee treni inadeguate e poche corse

Linee ferroviarie inadeguate, corse insufficienti e un ritardo infrastrutturale che fa balzare indietro la Sardegna di cinquant'anni. Il focus sull'isola del rapporto Pendolaria 2023 diffuso da Legambiente sulla transizione ecologica del trasporto su ferro restituisce i numeri aggiornati della storica carenza dei collegamenti interni sardi. Nell'Isola nel 2021 sono state effettuate 304 corse al giorno, di cui 190 di Trenitalia e 114 di Arst, giudicate dal rapporto "ancora troppo poche e poco efficienti".

In totale la Sardegna, con un totale di 100 treni, ha 599 chilometri totali di rete ferroviaria, 50 a binario doppio e 549 a binario semplice (il 98%), zero sono i chilometri della rete elettrificata, 91 il numero delle stazioni. L'Isola è definita "un caso a parte" proprio perché è l'unica Regione in Italia, insieme alla Valle d'Aosta, a non avere nemmeno un chilometro di rete ferroviaria elettrificata e, anzi, in alcune parti con linee a scartamento ridotto. L'età media dei treni Arst sulle storiche linee a scartamento ridotto si attesta su oltre 45 anni, mentre quella dei convogli Trenitalia a poco oltre i 17 anni di età. Una situazione che "nel corso del 2023 sarà parzialmente migliorata per l'acquisto di 7 nuove motrici elettro-diesel Arst per la tratta Monserrato-Isili e 12 nuovi treni ibridi Blues di Trenitalia".

Tra le linee più disastrate il dossier segnala la Nuoro-Macomer, una linea a scartamento ridotto risalente alla fine dell'Ottocento, con alcuni adeguamenti realizzati nel dopoguerra. Il tracciato di circa 57 chilometri viene percorso, secondo i calcoli di Legambiente, in ben 75 minuti con 6-7 corse giornaliere nei soli giorni feriali, che devono essere integrate parzialmente da bus Arst.

Buone notizie per le quattro linee storiche del Trenino Verde, la Isili-Sorgono, Mandas-Arbatax, Macomer-Bosa e Sassari-Tempio-Palau, che saranno le beneficiarie dei lavori previsti dal piano di investimenti di 62 milioni di euro affidate alla gestione dell'Arst con le risorse del Fondo complementare del Pnrr.