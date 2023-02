L'Olbia strapazza la Torres e si aggiudica il derby per 3-1

L'Olbia si aggiudica il derby di serie C battendo la Torres per 3-1. Decisiva la doppietta di Daniele Ragatzu, sempre più bandiera della squadra. Per i bianchi a segno anche Nanni. Il gol della bandiera della Torres firmato da Gianola.

La cronaca: Vittoria preziosa per l’Olbia in chiave salvezza: Ragatzu e Nanni ribaltano una partita iniziata male per i bianchi, con la Torres a segno all’8’, grazie a un bel destro al volo di Gianola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Rossoblu in emergenza: Sottili deve fare a meno di otto giocatori, ed è privo di attaccanti. Alla vigilia si è fermato Scappini per un problema alla schiena, mentre Diakitè si è stirato nel riscaldamento pre-partita. Il tecnico toscano è costretto a schierare due centrocampisti davanti, Saporiti e Lisai, e quattro centrali a centrocampo, vista l’indisponibilità di esterni. Il gol torresino è solo un’illusione, e l’Olbia approfitta subito della superiorità tecnica: prima va vicino alla rete con Ragatzu e Brignani, al 27’ va in vantaggio con un tuffo di testa del fantasista cagliaritano su cross di Arboleda. Il raddoppio sette minuti più tardi: Nicola Nanni è bravo a deviare in rete una punizione di Biancu. Tutte e due le reti vengono festeggiate con gesti di sfida davanti ai tifosi della Torres, privi del gruppo organizzato Nuova Guardia ma comunque numerosi. Nel secondo tempo meglio i sassaresi sul piano del gioco, ma raramente pericolosi. Omeregbe, appena entrato, al 15’ impegna Van Der Want con un bel destro a giro. La Torres ci prova con Lora, che controlla male davanti al portiere, e Urso su punizione. Ma l’Olbia resta in controllo della partita e al 40’ Ragatzu regala un’altra gemma, dribblando in contropiede Salvato e insaccando il 3-1. Per i galluresi una vittoria che dà fiducia e porta gli uomini di Occhiuzzi a soli due punti dalla zona salvezza. Torres appena tre punti sopra la zona rossa: sarà necessario recuperare alcuni degli elementi assenti per allontanarsi dal pericolo.