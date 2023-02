Manca la luce al mercato di San Benedetto, protestano gli operatori

Dalle prime ore del mattino gli operatori di San Benedetto stanno bloccando per protesta le strade d'accesso al mercato civico. Al momento di iniziare l'attività si sono trovati senza corrente elettrica. Un disservizio che non corrispondeva alle informazioni diramate dall'Enel sui tempi di esecuzione di interventi programmati. Per ieri era prevista un'interruzione dalle 17 alle 24. Il programma prevedeva una nuova interruzione oggi ma sempre nello stesso arco orario di ieri. Quindi dal pomeriggio. E infine anche domani ma, essendo domenica, non erano da prevedere problemi di alcun tipo.

Per questo motiva dalle prime ore del giorno i lavoratori del mercato stanno ostacolando il traffico nel quartiere coi mezzi pesanti che ostruiscono il passaggio delle auto.