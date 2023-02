Messaggio con foto pistola per terrorizzare la ex, codice rosso a Settimo San Pietro

Stalking nei confronti della ex compagna. Anche con l'invio di una foto con la pistola per mettere in ansia la vittima. A Settimo San Pietro, i Carabinieri della stazione di Iglesias hanno notificato a un trentanovenne un'ordinanza applicativa della misura cautelare del "divieto di avvicinamento alla parte offesa" e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Obiettivo dell'autorità giudiziaria è quello di evitare che l'uomo possa ancora disturbare la donna, che aveva già fatto scattare il codice rosso. I carabinieri, con i colleghi della stazione di Sinnai e del Nucleo Cinofili di Cagliari, sezione ricerca armi ed esplosivi, nel corso della perquisizione a casa dell'uomo hanno trovato una pistolascacciacani. L'immagine dell'arma era stata trasmessa alla donna con un messaggio sul telefonino proprio per terrorizzarla.