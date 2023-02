Mezza maratona di Oristano: vincono Lollo e Orrù

Il poliziotto maratoneta in servizio alla questura di Bergamo, ma originario del messinese, Antonino Lollo si è aggiudicato la mezza maratona di Oristano. L'atleta, già campione italiano, ha chiuso la gara con un tempo di 1 ora, 7 minuti e 59 secondi. Alle sue spalle Mustafà Belghiti e Claudio Solla della società Cagliari Marathon CLub, primo dei sardi. Al quarto posto Oualid Abdelkader, al quinto Roberto Melis.

Tra le donne la vittoria è andata ad Elisabetta Orrù della società Atletica Edoardo Sanna di Elmas. Per lei un tempo di 1 ora, 22 minuti e 3 secondi. Argento per Cinzia Meloni, Wlf Team Sport Italia. Bronzo per Annalisa Falchi G.S. Atletica Dolianova.