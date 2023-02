Mille ricci sequestrati in 24 ore

Doppio blitz delle forze dell'ordine per contrastare la vendita illegale di ricci. Un ambulante di Quartu dovrà pagare una multa di 1.500 euro per aver messo in commercio 500 ricci senza alcuna autorizzazione. Stessa sanzione e stesso quantitativo di ricci sequestrati al Poetto di Cagliari. In questo caso sigilli anche per il furgone utilizzato per la rivendita e una super sanzione da 5mila euro per esercizio del commercio su area pubblica senza titolo abilitativo. Le operazioni rientrano nell'ambito delle attività poste in essere congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Guardia Costiera di Cagliari, per il controllo del rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano l'esercizio del commercio su area pubblica e di quelle a tutela della salute dei consumatori, dell’ambiente marino e delle specie ittiche.