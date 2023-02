Modena-Cagliari: il giudice sportivo non omologa il risultato

Nel comunicato numero 92 del giudice sportivo della Serie B la partita Modena-Cagliari, persa dai rossoblù per 2 a 0, non è stata omologata. Il match viene segnalato come “sub iudice”. Tra le ipotesi possibili, c'è anche quella della ripetizione della gara, ma si tratta dell'ipotesi meno probabile. Il motivo della decisione, infatti, è il secondo cartellino giallo mostrato dall'arbitro Perenzoni a Zappa, senza che ne seguisse un provvedimento di espulsione. Un errore tecnico del direttore di gara previsto dal regolamento, ai termini del quale in un caso come questo la partita in questione potrebbe essere ripetuta qualora l'arbitro ammettesse l'errore e, contemporaneamente, il giudice valutasse che lo stesso errore avesse condizionato il risultato finale: un'ipotesi improbabile, perché a trarre vantaggio dal mancato rosso sono stati proprio i rossoblù, che tra l'altro in quel momento erano già sotto di 1-0.