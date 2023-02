Monastero di Santa Chiara luogo del cuore Fai più votato nell'Isola

Un monastero, siti archeologici, scogli, calette, miniere. Sono 15 i luoghi del cuore votati dai sardi nella classifica finale del censimento del patrimonio culturale e paesaggistico italiano promosso dal Fai con Intesa San Paolo. Il più votato in Sardegna con 7.094 preferenze, trentesimo nella graduatoria nazionale, è il Monastero di Santa Chiara a Oristano, edificato nel 1343. Sul secondo gradino del podio l'isola dell'Asinara (7.214 voti, quarantesima in Italia), terzo il Bosco di Curadureddu a Tempio Pausania, alle pendici del Limbara (4.460 proferenze, sessantaseiesimo a livello nazionale).

Grazie al numero dei voti ottenuti - ne servivano almeno 2.500 - questi primi tre luoghi del cuore potranno partecipare al bando per la selezione degli interventi post censimento.

Si arriva al Sulcis Iglesiente per trovare la quarta posizione: Porto Flavia, capolavoro di ingegneria mineraria, ha ottenuto 1.082 voti e si posiziona al 182esimo posto nella classifica italiana. Quinto posto per le Jacarande di Cagliari, che colorano di un incantevole viola alcune zone urbane, con 561 voti (235 in Italia). Al sesto (252 in Italia) con 487 preferenze troviamo invece le spettacolari dune di Porto Pino, al settimo (262 in Italia, 457 voti) le Saline Conti Vecchi ad Assemini, ricche di fascino e storia, all'ottavo (283 in Italia, 385 voti) il complesso nuragico Su Nuraxi a Barumini, proclamato sito Unesco, al nono (290 in Itali, 368 voti) su Nuraghe Casteddu a Stintino, e al decimo (311 in Italia, 332 voti) il Parco naturale regionale Molentargius-Saline a Cagliari, con le colonie stanziali di fenicotteri rosa.

Chiudono la classifica sarda Cala Goloritzè a Baunei (11esimo posto con 309 voti, 323esima in Italia), la miniera Su Suergiu a Villasalto (12esimo posto con 298 voti, 331esima in Italia), lo scoglio di Pan di Zucchero-spiaggia di Masua a Iglesias (13esimo con 292 voti, 335esimo in Italia), Cala Mariolu a Baunei, perla del golfo di Orosei (14esima con 205 voti, 394esima in Italia), e il sito archeologico di Nora (15esimo con 199 preferenze, 400esimo in Italia).