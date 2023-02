Monte Urpinu, fine dell'emergenza aviaria: nati 14 anatroccoli

Nel parco di Monte Urpinu nel fine settimana sono nati 14 anatroccoli che sono stati trasferiti nella voliera centrale. Un evento che segna la rinascita dell'oasi cagliaritana. La Asl ha infatti revocato le misure di sorveglianza adottate nel novembre scorso, all'indomani della scoperta di volatili affetti da influenza aviaria. Superata l'emergenza, per il parco sono in arrivo i progetti di rinnovamento. Ne ha parlato il sindaco Paolo Truzzu. Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Ex Vetreria e Giovanni Paolo II avranno una gestione unica per nove anni. Sarà così possibile, in una prospettiva di lungo periodo, effettuare interventi di mantenimento e ammodernamento delle aree verdi e di quelle ricreative.