Muore in ospedale il 19enne ferito in un incidente a Cagliari

Era stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dopo un incidente stradale sull'asse mediano all'altezza di via Cadello. Nicola Columbu, 19 anni, è morto dopo tre settimane. Columbu era a bordo di un'auto che, lo scorso 14 gennaio, si è schiantata contro un guard-rail. Il ragazzo era stato traportato in codice rosso al Brotzu, in Rianimazione, in condizioni già molto gravi.