Nebbia all'aeroporto di Elmas, ritardi sui voli

Nella prima mattinata la nebbia ha causato disagi all'aeroporto di Elmas. Come di consueto in questi casi partenze posticipate e a rischio anche gli arrivi.

Il primo volo del mattino, quello Ryanair delle 6 per Torino è decollato con 40 minuti di ritardo, mentre il volo Ita per Roma Fiumicino delle 6.30 è partito con più di due ore di ritardo, alle 8.40. Un'ora e mezza di ritardo anche per il volo Ryanair delle 7.15 per Milano Malpensa.

Per quanto riguarda gli arrivi, si registrano sensibili ritardi, ma finora nessun volo è stato dirottato su altri scali della regione.