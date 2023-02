Nei poliambulatori di Tortolì, Lanusei e Jerzu potenziati i servizi

Nei poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu, dopo un periodo di stop, sono state riattivate le branche specialistiche di allergologia, con la dottoressa Stefania Esu, e di reumatologia, con la dottoressa Alessandra Piras. Accanto a questa doppia riapertura, la Asl annuncia che saranno potenziati gli orari delle branche di pneumologia, geriatria e nutrizione clinica.

La branca di allergologia sarà attiva per un totale di 12 ore alla settimana, divise tra il poliambulatorio di Lanusei e quello di Tortolì. Per reumatologia, invece, nei poliambulatori di Lanusei e Tortolì la specialista sarà operativa per 11 ore settimanali spalmate sulle due strutture, mentre nel poliambulatorio di Jerzu opererà per 4 ore bisettimamali. Per quanto riguarda le altre branche specialistiche, arrivano dei significativi rafforzamenti negli orari di servizio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero unico regionale al 1533 oppure il Cup dell’Asl Ogliastra allo 0782 49 03 15, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30.