Nel 2022 spariti 2 negozi ogni ora, allarme Confesercenti

In Sardegna non nascono più nuove imprese, o meglio ne nascono pochissime e il dato è tragico: nel 2022 sono nate solo 469 nuove attività, il 33,2% in meno del 2021. Un numero del tutto insufficiente a compensare le oltre 1500 imprese che hanno abbassato per sempre la saracinesca, più di 2,7 al giorno, e che fa chiudere l'anno con un bilancio negativo per oltre 1000 unità. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da Confesercenti sui dati camerali, che per la Sardegna segnano il drammatico segno negativo, "il peggiore d'Italia". Mentre il numero di chiusure è in linea con quello rilevato negli anni pre-pandemia, il dato delle aperture del 2022 è il più basso degli ultimi dieci anni, inferiore dell'otre 40% al valore del 2012.

Il calo delle nuove aperture in Sardegna è il più alto di tutte le regioni italiane (-33,2% rispetto al 2021), seguono Piemonte (-29,3%) e Umbria (-27,3%). La desertificazione delle attività commerciali colpisce tutto il territorio sardo. In termini assoluti, a registrare la perdita più rilevante è la provincia di Cagliari con un saldo negativo di -277 negozi; seguita da Sassari con -141 unità. In termini relativi, però, la perdita peggiore è quella registrata nella provincia di Nuoro, dove il calo percentuale delle imprese del commercio al dettaglio, rispetto al 2021, è dell'1,17%. Tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del -12,7% circa (- 3.634 imprese). Nonostante questo la Sardegna al 31/12/2022 resta ai primi posti tra le regioni italiane per numero di negozi ogni 1000 abitanti (14,4); superata in questa particolare classifica solo dalle regioni del sud-Italia Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.

I grandi gruppi e l'online continuano a farla da padroni ed è sempre più difficile anche solo pensare di poter aprire nuove attività. "Sono tanti i potenziali imprenditori che rinunciano ad aprire una nuova attività e i dati parlano chiaro - spiega Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti - Il rischio più grande è che si cancelli in pochi anni il pluralismo del sistema distributivo e i servizi per i cittadini: e la cosa è ancora più tragica quando proprio la pandemia ha dimostrato il valore e l'importanza della rete dei piccoli negozi - dagli alimentari alle edicole - soprattutto in territori, come i Comuni sardi, dove spesso per poter raggiungere la grande distribuzione ci si deve spostare nei comuni più grandi o nei capoluoghi".