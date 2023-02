Nevicate diffuse, allerta ghiaccio sulle strade

Precipitazioni su tutta l'isola: le piogge in particolare sulla Sardegna orientale risulteranno abbondanti. E neve da quote collinari fino alle montagne. L'avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile regionale parte dalla mezzanotte e arriva fino alle 11:59 di venerdì. Sulla parte orientale le nevicate arriveranno fino a 500 metri di altitudine, sul resto dell'isola i fiocchi scenderanno fino a 6-700 metri. Attenzione però alla formazione di ghiaccio sulle strade. Dovuta, precisa l'avviso, non solo alla neve ma anche al calo delle temperature durante le ore notturne.