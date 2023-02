Con il posizionamento della prima targa in ceramica nella sede del Centro provinciale per l'istruzione agli adulti di via Carducci, entra nel vivo a Oristano il progetto varato dall'Assessorato alle attività produttive per promuovere il numero 1522 anti violenza e che ha coinvolto gli artigiani della città.

Il progetto era stato presentato lo scorso 25 novembre ed era proseguito con la consegna di tutte le targhe ai dirigenti scolastici.