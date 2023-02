Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Chiara. La madre trasferita da Sassari a Oristano

Verrà eseguita questa mattina all'ospedale di Oristano dal medico legale Roberto Demontis l'autopsia sul corpo di Chiara Carta, la 13enne uccisa nella frazione oristanese di Silì sabato scorso. L'esame dovrà stabilire alcuni punti fermi, in particolare quale è stata la causa della morte, ma già la prima osservazione effettuata sul corpo straziato ritrovato nel bagno della casa in cui abitava ha fatto emergere alcuni particolari: Chiara sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello a lama corta e quindi strangolata con il cavo di ricarica di un cellulare.

Intanto la madre, Monica Vinci, 52 anni, sulla quale convergono tutti gli indizi raccolti finora, è stata trasferita da Sassari a Oristano. Le sue condizioni restano precarie, è piantonata ma ancora incosciente e quindi non in grado di riferire nulla di quanto accaduto nella casa di via Martiri del Risorgimento.

Ieri nella popolosa frazione si è tenuta la messa in suffragio di Chiara, alla quale ha partecipato il padre, Piero Carta, circondato dai colleghi della polizia locale. C'era anche il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, in segno di vicinanza alla famiglia della ragazza.

L''indagine della procura, che potrebbe portare ai primi provvedimenti a breve, continua il suo iter. Ancora difficile ricostruire un movente chiaro dell'omicidio. Il legale di Piero Carta, Filippo Cogotti, ha riferito che dopo il ricovero di Monica Vinci in Psichiatria qualche anno fa (la donna soffriva infatti da tempo di un disagio psichico), era stato chiesto l'affidamento al padre ma l'istanza era stata respinta. Tuttavia Chiara (ha spiegato il legale) a breve avrebbe compiuto 14 anni e a quel punto avrebbe potuto esprimere la preferenza di andare ad abitare a casa del padre. Se questo possa avere a che fare con la tragedia di sabato è tutto da dimostrare.