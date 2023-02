Oltre 1 kg di marijuana dietro l'armadio, arrestata una 56enne

La Polizia di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato una donna di 56 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile la tenevano sotto controllo. Poi il blitz nell'abitazione della donna dove è stato sequestrato oltre un kg di marijuana, contenuta all'interno di buste per il sottovuoto, nascoste dietro l'armadio della camera da letto.

Sono stati sequestrati anche 700 euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio e una bilancia di precisione. La 56enne dopo l'arresto e la convalida dell'arresto è sottoposta agli arresti domiciliari.