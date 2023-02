Tragedia a Silì, madre uccide la figlia di 13 anni e si butta dal balcone

Ha ucciso la figlia di 13 anni a coltellate e poi ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra. Le cause di questo improvviso vortice di violenza, scatenatosi intorno alle 15 a Silì, frazione alle porte di Oristano, sono ancora sconosciute. Immediati i soccorsi: per la giovane Chiara Carta, però, non c'era più nulla da fare. Sua madre Monica Vinci è stata trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Da quanto si apprende, la donna, nata nel 1970, disoccupata, era separata dal marito, un agente della Polizia locale. Sarebbe stato lui, primo a entrare nell'appartamento, a trovare la ragazza senza vita in bagno, colpita da vari fendenti. A dare l'allarme, un passante transitato vicino alla casa di via Martiri del Risorgimento dove la Vinci abitava con Chiara, unica figlia avuta dal matrimonio. Il corpo della 52enne, gettatasi dal primo piano, era disteso a terra.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia con il capo della squadra mobile di Oristano Samuele Cabizzosu e il magistrato di turno, il sostituto procuratore Valerio Bagattini.

Nel video le prime immagini girate durante i rilievi della Polizia Scientifica