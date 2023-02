Omicidio di Venerato Sardu, ritrovata la presunta arma del delitto

Un martello, un coltello e altri oggetti seminascosti dalla vegetazione. Il ritrovamento è stato effettuato da parte dei Falchi della Squadra mobile di Cagliari nel Parco di San Michele a Cagliari. Gli oggetti sono stati repertati. Tra questi ci sarebbe anche l'arma usata per il delitto di Venerato Sardu, il 75enne ucciso in via Ogliastra e ritrovato con diverse ferite alla testa. Dalle poche informazioni che trapelano ce ne sarebbero alcuni che riconducono direttamente alla vittima. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i carabinieri che conducono le indagini sull'omicidio e che stanno setacciando l'area. A uccidere Sardu, secondo gli inquirenti, è stato Fabrizio Congiu mendicante di 52 anni, che stava per essere sfrattato dall'appartamento in cui viveva, di proprietà della vittima.