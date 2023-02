Omicidio Sardu, il presunto assassino sarà ascoltato dai giudici

Sarà l'autopsia sul corpo della vittima, Venerato Sardu, 75 anni, a fornire nuovi elementi sulla dinamica dell'omicidio avvenuto venerdì scorso in via Ogliastra a Cagliari. L'uomo incassava l'affitto da 8 abitazioni del palazzo in cui viveva. Il presunto omicida, un suo inquilino, Fabrizio Congiu disoccupato di 52 anni, sarà ascoltato nell'interrogatorio di garanzia dopo il fermo.

A dare l'allarme nella notte di venerdì sono stati i familiari di Sardu, visto che l'uomo non rispondeva al telefono. I Vigili del fuoco hanno forzato il portone d'ingresso e nell'appartamento la vittima è stata ritrovata a terra con una profonda ferita alla testa.