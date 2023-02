“One heart”, il nuovo singolo di Moses Concas

Esce il nuovo singolo “One heart” di Moses Concas con Forelock e Supahfly, un viaggio dalle isole mediterranee a quelle caraibiche con un reggae animato da strumenti a fiato tradizionali sardi come l’armonica e le launeddas.

5 anni fa l'artista di Quartu Sant’Elena si è aggiudicato il primo posto ad Italia's Got Talents. Ora Concas prosegue su quella strada con “un connubio tra tradizione umanistica e innovazione musicale”, come spiega il musicista. “L’antico dell’armonica e delle launeddas trasformati con la beatbox e le vibes reggae in una nuova armonia pronta a elevare e unire la musica sarda e jamaicana”. Il singolo prodotto da Moses Production London anticipa nuovo disco previsto in uscita per il 2023, un album ricco di nuove collaborazioni, tutte da svelare.