Operaio trovato senza in uno stabilimento di Sassari, per il perito non fu morte naturale

Non è stata naturale la morte di Antonio Masia, l'operaio sassarese di 53 anni, avvenuta il 25 luglio scorso all'interno dello stabilimento Gesam nella zona industriale di Truncu Reale, fra Sassari e Porto Torres. Secondo il medico legale che ha depositato la perizia in procura l'uomo è morto per traumi da schiacciamento. Sono stati così confermati i sospetti che avevano indotto gli inquirenti a ordinare il sequestro della salma poco prima della cremazione. Inizialmente si era ritenuto che Masia fosse morto per cause naturali. Il corpo era stato trovato in un cumulo di plastica dove, quasi certamente, era stato trascinato per nascondere un incidente sul lavoro. Lo schiacciamento sarebbe stato procurato da un mezzo meccanico in manovra. Lo provano le fratture alle costole rilevate dai periti.

Alcuni giorni dopo i fatti, lo stabilimento era stato incendiato. Verosimilmente da qualcuno che pensava così di nascondere le tracce del tentativo di sviare le indagini.