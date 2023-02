Ospedale di Alghero, reparto di chirurgia bloccato

Non si accettano nuovi ricoveri e non può essere garantita l'attività di emergenza - urgenza. Gli interventi non differibili saranno eseguiti in altri ospedali del territorio, a Sassari in particolare. A denunciare la situazione, il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde che parla di un presidio costantemente in difficoltà. Il reparto di chirurgia del Civile di Alghero è bloccato. "Momentaneamente", l'avverbio con cui la Asl numero uno spiega agli utenti il disguido, dovuto all'assenza per malattia di due medici. Il caso ha voluto che i camici bianchi si siano ammalati proprio mentre scadeva il contratto a due colleghi assunti a tempo determinato, posizioni lavorative che la direzione dell'Azienda ha comunque deciso di prorogare fino alla fine dell'anno. Contratti appena rinnovati, i dottori riprenderanno servizio nei prossimi giorni ma nel frattempo il reparto non potrà tornare a regime: poco praticabile la via alternativa, quella della mobilità di medici da altre Asl. Per ovviare a imprevisti simili, basterebbe, forse, scorrere con celerità la graduatoria dell'ultimo concorso bandito da Ares su base regionale: indetto per la copertura di 24 posti in chirurgia generale si è concluso a ottobre.