Pareggio amaro per la Torres a Siena

Con quelli buttati all'aria ieri sera sono 9 i punti della Torres persi per distrazioni nei minuti finali. Una tradizione che si è consolidata con l'arrivo in panchina di Stefano Sottili. Fatale nel recupero di mercoledì a Siena una papera del giovane portiere Alessio Salvato, che al 92' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nel tentativo di smanacciare il pallone lo ha accompagnato in porta. La Torres era andata in vantaggio al 18' con un bel diagonale da fuori area di Saporiti. Il pareggio del Siena al 34' con Di Santo dimenticato in area da Lora. Pochi brividi per la difesa rossoblu nel secondo tempo, e la Torres si porta avanti a un quarto d'ora dal termine con un colpo di testa di Scappini. Tutto vanificato dall'uscita maldestra di Salvato. Piove sul bagnato perché nel corso del primo tempo Lombardo e Ruocco hanno dovuto lasciare il campo per infortunio.