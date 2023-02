Pedinamenti, messaggi e molestie alla ex compagna

Pedinamenti, continui messaggi sul cellulare e molestie di vario genere. Per questo, a conclusione degli accertamenti svolti per le querele presentate da una 46enne di Sanluri, i carabinieri hanno ottenuto a carico dell'ex compagno un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dall'ufficio Gip del Tribunale di Cagliari. All'uomo, che risulta gravemente indiziato per i reati denunciati, è stato fatto divieto di avvicinarsi alla persona offesa, alla dimora, al luogo di lavoro e agli altri luoghi dalla stessa abitualmente frequentati e di mantenere la distanza di almeno 500 metri dalla vittima. Vietato anche comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, anche telematico. Eventuali inosservanze di queste prescrizioni- spiegano i militari- porterebbero certamente a misure ancora più restrittive e in ultima istanza anche al carcere.