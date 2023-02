Per il Carnevale di Bari Sardo tre giorni di festa

Torna a Bari Sardo il Carnevale dei Is Carristasa, da sabato 18 febbraio e poi ancora martedì 21 febbraio, con il finale previsto per l'11 marzo. Spazio alla tradizione dei carri allegorici. Undici quelli che verranno fatti sfilare nelle vie del centro. Qui si alterneranno i carri de Is Feralis del 1973, i Kattivissimi, i Bunga Bunga e Is Feralis del ’60 con i costumi dei Maya, dei circensi, degli spietati di Squid Game e dei magnati arabi. Ci saranno anche i carri ospiti di Lanusei, Arzana, Tortolì, Tertenia, Jerzu, Cardedu e Loceri. I cortei nei due giorni di sfilata (che verrà riproposta più volte al giorno e che prevederà anche gruppi a piedi) partiranno da Via Cagliari e da Corso Vittorio Emanuele alle 15.00. Una giuria formata esprimerà un voto suddiviso in diverse categorie: al primo premio per i carri andranno 1200 euro, al miglior gruppo a piedi 200 euro. I premi verranno consegnati l'11 marzo con una festa allestita nel Palazzetto dello Sport.