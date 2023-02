Pestato brutalmente a Quartu, un uomo in manette per tentato omicidio

In fin di vita per una brutale aggressione avvenuta in un parcheggio vicino al cimitero di Quartu Sant'Elena. La vittima è un uomo di 46 anni, che è stato colpito al volto nel corso di una lite riportando diverse ferite. Il 46enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, mentre i carabinieri hanno già fermato il presunto aggressore, che è stato portato in caserma con l'accusa di tentato omicidio.