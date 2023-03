Piero Comandini nuovo segretario regionale Pd

A Giuseppe Meloni non è bastato ricevere il maggior numero di voti validi, oltre tremila in più. In base al regolamento interno del Pd per le primarie, infatti, prevalgono i delegati all'assemblea regionale del partito in rappresentanza del candidato. E a Piero Comandini, 62 anni, consigliere regionale, sostenuto da un vasto fronte che va dalla sinistra del partito agli ex renziani, ne sono collegati 66 sul totale di 130 . Sarà lui a guidare il partito democratico in un anno cruciale in vista delle prossime elezioni regionali del 2024 e delle amministrative nelle città principali dell'Isola, Cagliari e Sassari. La nomina del segretario arriva a oltre 48 ore dalla chiusura delle urne in seguito alle polemiche legate al voto di Quartu con le schede congelate sino a quando la commissione regionale non ha deciso di procedere allo spoglio che si è concluso a tarda notte.