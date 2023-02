Porta a bordo della nave gasiera tre migranti, fermato il presunto scafista

Un cittadini libico di 57 anni, membro dell’equipaggio di una nave gasiera attraccata a Sarroch, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, “alle 07.00 del 31 gennaio scorso una nave gasiera, battente bandiera libica, è attraccata alla raffineria di Sarroch e il Comandante ha dichiarato alla Polizia di Frontiera di aver soccorso, poco prima, tre cittadini marocchini, trovati in mare mentre nuotavano con difficoltà verso la riva”.

Le indagini degli uomini della Squadra Mobile e di FRONTEX, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, hanno permesso di scoprire che le cose stavano diversamente: ognuno dei tre migranti marocchini avrebbe pagato 4000 euro per il trasporto da Tripoli, porto di partenza della nave, alle coste della Sardegna. Il denaro sarebbe stato consegnato, in Libia, a un non meglio identificato “Funzionario dell’immigrazione libica”, che poi avrebbe affidato i tre marocchini all’indagato. Il viaggio è avvenuto all’insaputa del resto dell'equipaggio e del Comandante, con i tre uomini nascosti in un vano della nave. “Quando, poi, la gasiera è arrivata a circa due km dalla costa - raccontano gli investigattori - e si è posizionata all’ancora nella rada di Sarroch, il fermato li avrebbe fatti calare in acqua, facendogli prima indossare i giubbotti salvagente. A quel punto però, i tre, spaventati dal mare molto agitato, avrebbero iniziato a urlare per chiedere aiuto”. Alcuni membri dell’equipaggio si sono accorti delle tre persone in balia delle onde e li hanno soccorsi, credendoli davvero dei naufraghi. Le successive indagini hanno, però, permesso di ricostruire quanto accaduto e hanno portato al fermo del presunto scafista. Domani il giudice per le indagini preliminari deciderà sul fermo di polizia giudiziaria.