Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato un tavolo urgente il 3 marzo, alle 10, a Roma per discutere della vertenza Portovesme srl come chiesto dagli operai. Al tavolo, presieduto dalla sottosegretaria con delega alle crisi industriali Fausta Bergamotto, sono stati invitati rappresentanti della Regione, azienda e parti sociali.