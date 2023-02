Primarie Pd, nei centri dell'isola Schlein in vantaggio su Bonaccini

Sono stati circa 27 mila i votanti in Sardegna alle primarie del Partito Democratico. Per quanto riguarda il conteggio nazionale al momento Elly Schlein è in vantaggio su Stefano Bonaccini nelle grandi città, in particolare a Cagliari e Oristano. Per quanto riguarda la corsa per la segreteria regionale, la sfida è tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni, entrambi sostenitori di Bonaccini. Il seggio di Quartu Sant'Elena sarebbe stato chiuso senza effettuare lo scrutinio ma non si conoscono le motivazioni. Sono stati oltre 200 i gazebo in tutta l'isola in cui si è potuto votare.