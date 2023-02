Primarie Pd, nell'Isola urne aperte in 250 seggi

Sono 250 i seggi allestiti in tutta l'Isola per le primarie del Partito Democratico. Si vota fino alle 20. Sono ammessi alle urne i cittadini italiani e quelli stranieri residenti in Italia che hanno compiuto 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede e i cittadini extra-Ue con permesso di soggiorno regolare.

La sfida per la segreteria nazionale è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. La guida del Pd sardo invece è contesa tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni. Un duello, quest'ultimo, destinato a decidersi all'ultimo voto. Il verdetto è atteso in tarda serata.