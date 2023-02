Primo Rally Sulcis Iglesiente apre la stagione delle gare su asfalto in Sardegna

Il 1° Rally Sulcis Iglesiente, gara su asfalto che aprirà la stagione automobilistica sarda nel fine settimana del 17-19

marzo, svela le proprie carte, a partire dai percorsi e dalle titolazioni. Cerimonia di partenza nel cuore di Iglesias, nella centralissima piazza Sella, alle 18.00 di sabato 18 marzo.

Le auto, dopo aver percorso in trasferimento la litoranea per Nebida, strada panoramica con vista sul Golfo del Leone e il Pan di Zucchero, raggiungeranno la speciale d'apertura Fluminimaggiore-Iglesias, disegnata lungo la Statale 126. Si correrà in notturna, lo start della prima vettura sarà alle 19.15, lungo un tracciato di 7,38 km. Il via sarà vicino al Tempio di Antas e, dopo una prima parte in salita su un fondo caratterizzato da grande aderenza e capace di valorizzare le doti di guida del pilota, si raggiungerà prima il borgo di Sant'Angelo e poi si percorrerà in discesa il nastro d'asfalto ben noto agli amanti della cronoscalata di Sant'Angelo. A seguire, il riordino notturno a Iglesias, al Campo Sportivo Monteponi.

La manifestazione è organizzata dalla scuderia Mistral Racing, col supporto di Assessorato Regionale al Turismo, Fondazione di Sardegna e Automobile Club Cagliari,