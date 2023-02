Processo Grillo, udienza chiave

Si svolgerà oggi nel tribunale di Tempio la nuova udienza del processo a Ciro, figlio di Beppe Grillo. Saranno sentiti i genitori della studentessa di Milano, ma di origine norvegese, presunta vittima di violenza sessuale di gruppo da parte del figlio del comico genovese, e di tre amici genovesi: Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. La sesta udienza del processo inizierà con il procuratore Gregorio Capasso che chiamerà a testimoniare, per la prima volta dall'inizio del processo nel quale è coinvolto Ciro Grillo, i genitori della studentessa italo norvegese che denunciò lo stupro. La mamma e il papà della ragazza sono stati chiamati a testimoniare dal procuratore capo della Procura presso il tribunale di Tempio Pausania. Entrambi i genitori sono assistiti da Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega. Fu proprio la donna ad accompagnare la figlia nove giorni dopo il presunto stupro alla clinica Mangiagalli di Milano per una visita. E ai carabinieri del capoluogo lombardo raccontò di aver notato come la ragazza fosse cambiata quando la raggiunse in Sardegna in quell'estate del 2019, quando si sarebbero verificati i fatti contestati. Il figlio di Beppe Grillo è accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a suoi tre amici genovesi. Il reato sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 a Porto Cervo, nella villa di famiglia, dopo che i giovani avevano trascorso la serata al Billionaire.