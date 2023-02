Processo per l'omicidio di Mirko Farci, attesa per la sentenza in Corte d'assise

E' attesa per questa mattina in Corte d'assise a Cagliari la sentenza del processo a carico di Masih Shahid, il trentunenne pakistano accusato del tentato omicidio della sua ex compagna Paola Piras e dell’omicidio del figlio di lei Mirko Farci, 19 anni, ucciso l’11 maggio 2021 a Tortolì mentre cercava di difendere la madre dall’aggressione.

La donna, colpita con 18 coltellate, era rimasta in coma per settimane per poi essere ricoverata per due mesi nell’ospedale di Lanusei.

Per l’imputato, reo confesso e difeso dall’avvocato Federico Delitala, la pm Giovanna Morra ha richiesto una condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 8 mesi.

Il trentunenne, nei mesi scorsi, aveva rilasciato dichiarazioni spontanee in aula precisando di essere andato a casa dell'ex compagna non con l'obiettivo di uccidere ma per un chiarimento, sostenendo di essere stato poi aggredito dal figlio e di aver agito per difendersi.

Ma per la pubblica accusa non ci sono dubbi sulla premeditazione. “C'era una forte e malsana gelosia nei confronti della sua ex", ha affermato la Pm Morra nella sua requisitoria. ”E l'imputato non voleva uccidere solo Paola, ma aveva programmato anche di eliminare Mirko".

Le parti civili si sono associate alla richiesta di condanna all'ergastolo.