Ranieri: "Il Modena, squadra difficile. Soddisfatto del calciomercato"

L'allenatore rossoblù, Claudio Ranieri, nell'incontro con la stampa in vista della sfida contro il Modena, si è detto soddisfatto del mercato invernale del Cagliari: “E' stato un mercato difficile, ma sono comunque soddisfatto. Volevamo giocatori pronti a venire qui in Sardegna per lottare. Preferisco lavorare con gli uomini che ho”. Sul Modena, che il Cagliari affronterà venerdì alle 20.30, Ranieri ha chiesto ai suoi di non abbassare la guardia: “ è un avversario difficile. Cercheranno di metterci in difficoltà. Lo sappiamo e agiremo di conseguenza”. Infine sulla vicenda del nuovo stadio, l'allenatore rossoblù ha commentato,:“una nuova struttura darà lustro alla Sardegna. Mi auguro che il presidente Solinas voglia intestarsi con orgoglio quest’opera. Cagliari e la Sardegna lo meritano”.