Rianimazioni chiuse nel Sulcis: pronto un esposto

Due giorni di chiusura delle rianimazioni al Cto e al Sirai. Il trasferimento di 5 pazienti in altri ospedali dell'isola. Sono assenti per malattia tre medici anestesisti e non è possibile tenere aperto il reparto. Ma assicura il direttore generale dell'Asl 7 Giuliana Campus: sono assicurate le urgenze.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, tira dritto e si dice pronto a presentare un esposto in Procura. In ballo ci sono i livelli minimi di assistenza a un bacino di quasi 130 mila persone. Il primo cittadino di Carbonia, Pietro Morittu, sollecita le istituzioni a interloquire con Ares per risolvere il problema individuando le figure specialistiche necessarie.

Mobilitati i sindacati, che chiedono con urgenza al governatore Solinas e all'assessore alla sanità Doria di intervenire.

Intanto domani, stando a quanto riferisce il direttore generale della Asl del Sulcis Iglesiente Campus, dovrebbe riaprire almeno la rianimazione di Carbonia. Sempre che la malattia degli specialisti non sia prorogata.