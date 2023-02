Rifiuti, Sardegna virtuosa: è la seconda regione nella classifica della raccolta differenziata

Sono stati presentati dall'assessorato regionale all’ Ambiente i dati sulla raccolta differenziata 2021. La Sardegna è seconda in Italia dopo la regione Veneto, con il 74,9 per cento di rifiuti separati per categorie e destinati al riciclo. La provincia più virtuosa e’ Nuoro con il 79,07, nella città metropolitana di Cagliari si e’ raggiunto il 73,83 per cento.

Trecentosessantanove i comuni che hanno raggiunto il target del 65 per cento di raccolta differenziata . Otto i comuni che non lo raggiungono, tra cui Sassari, sotto il 60 per cento.