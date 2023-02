Rintracciati 16 stranieri, erano appena sbarcati a Chia

Stavano camminando sulla strada provinciale 71 i 16 stranieri intercettati dai carabinieri a Chia. I militari sono stati allertati da una segnalazione alla centrale operativa.

Tutti uomini, compresi due minori, hanno dichiarato di essere algerini.

Sono apparsi in buono stato di salute. Hanno raccontato di essere arrivati con un imbarcazione di cui non è stata trovata traccia. Recuperato invece un motore nautico, accuratamente nascosto ai bordi della vegetazione in spiaggia.

Sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir.