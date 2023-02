Riprende la protesta davanti all'ospedale di Sorgono

Riprende la protesta del Comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai per denunciare la situazione di disagio, che interessa il distretto di Sorgono e l'ospedale San Camillo. Da giovedì 9 febbraio ritorna, infatti, davanti al nosocomio il presidio permanente, per il mese di febbraio tutti i giovedì, poi da marzo ad oltranza per mantenere alta l'attenzione sui servizi sanitari nel territorio.

Tra i temi della vertenza è finito anche l'atto aziendale. "Incontra il nostro consenso, ma si tratta ora di colmare i reparti previsti con il capitale umano necessario - scrivono in una nota - la mancanza delle istituzioni è durata troppo a lungo e la cittadinanza attiva non resterà impassibile ad assistere al degrado del territorio. Sarà un 2023 ricco di iniziative, la politica si ritenga allertata".