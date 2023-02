Rwm, nuovo no all'ampliamento dello stabilimento dal Consiglio di Stato

No del Consiglio di Stato alla richiesta di revoca che la Rwm italia aveva presentato contro una sentenza del 2021 dei Giudici amministrativi di secondo grado. Una pronuncia che di fatto sancisce la non regolarità dell'ampliamento dello stabilimento di Domusnovas e Iglesias, in quanto l'iter amministrativo non ha rispettato la normativa vigente. Una decisione «definitiva e senza possibilità di appello», commentano Italia Nostra Sardegna, Unione Sindacale di Base per la Regione Sardegna e Assotziu Consumadoris Sardigna, “che conferma quanto sosteniamo da anni”.

La sentenza del 2021 accoglieva le ragioni delle associazioni sulla obbligatorietà della Valutazione di Impatto Ambientale dell'intero stabilimento, annullando il provvedimento del comune di Iglesias che autorizzava la realizzazione dei nuovi reparti produttivi e la delibera del gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale aveva ritenuto di non assoggettare a Via il progetto di ampliamento.