Sacchi di nylon al Poetto, nuova istanza degli ambientalisti a Cagliari

Sacchi di nylon in riva al mare al Poetto: alcuni sono integri, altri molto meno. Un anno fa sembrava essere arrivati a una svolta con la bonifica ambientale che pareva alle porte. E invece la barriera di plastica tra battigia e acqua è sempre lì. E allora gli ambientalisti tornano alla carica. Il Gruppo d'Intervento Giuridico ci riprova per la quinta volta coinvolgendo la Guardia costiera, il Comune di Cagliari, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio cagliaritana, i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Informata anche la Procura - spiega il Grig - per gli eventuali aspetti penalmente rilevanti in materia di abbandono di rifiuti e violazione del vincolo paesaggistico.

“Forse, la rimozione della plastica da spiaggia e mare del Poetto si sta avvicinando - avvertono gli ecologisti -. Infatti, i sacchi di nylon, ormai degradati e abbandonati, sono 'rifiuti' e conseguentemente vanno rimossi con le prescritte cautele e modalità Inoltre ormai costituiscono un evidente pericolo per chi frequenta la spiaggia.”