Sanità: numero unico 112 è operativo in tutta l'Isola

Dopo l'ultima attivazione nei distretti telefonici 070, 0781, nel Cagliaritano e nel Sulcis Iglesiente, tutti i cittadini sardi e i turisti hanno come unico riferimento, per qualsiasi emergenza, il Numero Unico Europeo 112. La Centrale Unica di Risposta di Sassari ha iniziato a filtrare le chiamate di soccorso e di emergenza provenienti dal Sud Sardegna. Il passaggio al 112, iniziato lo scorso 29 novembre da Olbia, è proseguito il 31 gennaio con l'attivazione del servizio a Sassari e Macomer e il 14 febbraio nei distretti di Nuoro, Oristano e Ogliastra. L'operatore tecnico di Sala operativa codifica la richiesta di soccorso o di emergenza e immediatamente attiva le centrali di secondo livello del 118, forze dell'ordine, carabinieri, vigili del fuoco e Capitaneria, trasferendo in pochi secondi dettagli e posizione precisa del chiamante.